Jandarmadan ziyaret

Ziyarette Kon’a, Asteğmen Çavuş Aziz Acar eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Kon ve Asteğmen Çavuş Aziz Acar teşekkür eden Aksoy, yeni görevlerinde başarılar diledi.