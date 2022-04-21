Jandarmadan ziyaret

Ziyarette Kon’a, Asteğmen Çavuş Aziz Acar eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Kon ve Asteğmen Çavuş Aziz Acar teşekkür eden Aksoy, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Son Güncelleme: 20.04.2022 17:04
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Kon, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.
Ziyarette Kon’a, Asteğmen Çavuş Aziz Acar eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Kon ve Asteğmen Çavuş Aziz Acar teşekkür eden Aksoy, yeni görevlerinde başarılar diledi.