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Jandarmadan ziyaret

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Kon, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:47
Jandarmadan ziyaret

Ziyarette Kon’a, Asteğmen Çavuş Aziz Acar eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Kon  ve Asteğmen Çavuş Aziz Acar teşekkür eden Aksoy, yeni görevlerinde başarılar diledi. 

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:04
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