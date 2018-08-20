Jandarmadan tatlı uyarı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yol kontrol uygulaması yaparak sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti, sürücülerin bayramlarını kutladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muslubelen mevkiinde, yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama noktasında araçları durduran jandarma ekipleri, ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri uygulaması yaparak yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarılarda bulundu.

Sürücülerin bayramını şimdiden kutlayan ekipler, sürücülere çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Uygulama noktasına gelen Vali Kemal Yurtnaç alınan trafik tedbirlerini yerinde inceleyerek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yurtnaç yaptığı açıklamada Kurban Bayramı boyunca Yozgat il genelinde 24 saat jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yol kontrolü yapılacağını söyleyerek “Amacımız vatandaşlarımıza ceza yazdırmak değil trafiğin güvenli bir şekilde artmasını sağlamak. Vatandaşların güvenli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmalarını sağlamak. İnsanların güvenli bir şekilde bayramlarını geçirmelerini sağlamak. Burada personelimiz özenle işlerini yapıyorlar. Bayramın hepimize hayırlı uğurlu geçmesini diliyorum” dedi.

Uygulamayı önce şaşkınlıkla karşılayan sürücüler durumun bayram tatili uygulaması olduğunu anlayınca mutlu oldu.

Bayram öncesi yapılan yol kontrolünün kaza oranını azalttığını belirten sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.

