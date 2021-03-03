Jandarmadan Maket

Maket Jandarma Trafik aracı sayısı 7’ye yükseltildi. Sayıyı arttırmak amacıyla çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yol kenarlarına Maket Jandarma Trafik araçlarının konulmasıyla, sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun geliştirilerek trafik kuralı ihlalleri ve dolayısıyla kazaların önlenmesi, trafik denetimlerinin etkili sürekli, yoğun yapılması, personelin görünürlüğüne katkıda bulunulması, sürücüler üzerinde sürekli denetim hissi oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.