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Jandarmadan Maket

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği üç ayrı karayolu güzergâhına Trafik maket aracı konuldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:51
Jandarmadan Maket

 Maket Jandarma Trafik aracı sayısı 7’ye yükseltildi. Sayıyı arttırmak amacıyla çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yol kenarlarına Maket Jandarma Trafik araçlarının konulmasıyla, sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun geliştirilerek trafik kuralı ihlalleri ve dolayısıyla kazaların önlenmesi, trafik denetimlerinin etkili sürekli, yoğun yapılması, personelin görünürlüğüne katkıda bulunulması, sürücüler üzerinde sürekli denetim hissi oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

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Jandarmadan Maket
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