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Jandarma’dan kan bağışı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılayı Yozgat Şubesi’ne kan bağışında bulundu.

Jandarma’dan kan bağışı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılayı Yozgat Şubesi’ne kan bağışında bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Jandarma’dan kan bağışı

Jandarma Teşkilatı’nın 180’nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Jandarma personeli Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne kan vererek, kan bağışı kampanyasına destek oldu. Jandarma teşkilatı 90 personeliyle, 90 ünite kan verdi. Ayrıca hayatı boyunca 10’dan fazla kan bağışında bulunan jandarma personeline madalya takdimi yapıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Kızılay yetkililerine teşekkür etti. Yozgat Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker de, Jandarma teşkilatına kampanyaya verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek kuruluş yıl dönümlerini kutladı.
 

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