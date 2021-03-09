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Jandarmadan kadınlara özel

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kadınlar gününde kadınlara karanfil dağıttı. J

09 Mart 2021 Salı 00:15
Jandarmadan kadınlara özel

Jandarma Personeli, sorumluluk bölgesindeki Organize Sanayi Bölgesindeki Tekstil fabrikasında çalışan kadınlar ile Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlarında taşıyan kadın sağlık çalışanlarını Çekerek Şehit Harun Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünde ziyaret etti. Ziyaretlerde, fabrikada ve hastanede çalışan kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlandı, karanfil takdim edildi. KADES uygulamasının tanıtımı da yapılarak telefonlarına yüklendi.
SENDİKADAN KUTLAMA
Öte yandan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Kadın Komitesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle emekçi kadınlar için program düzenledi. Programa, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, Şube Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Kadın Komitesi Başkan Yardımcıları da katıldı.

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Jandarmadan Kadınlara özel
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