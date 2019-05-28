Jandarma’dan iftar

Askeri Gazinoda verilen iftar yemeği sonrasında konuşan Vali Vekili Şükrü Çakır, şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileğinde bulundu. Çakır, "Sizler bizlere emanetsiniz, devletimize emanetsiniz ve her türlü sıkıntınızda yanınızdayız. Devlet için, millet için, bayrak için bedel ödemiş insanlarsınız. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda da hem yanınızdayız, hem destekçiniziz, hem de sizin emrinizdeyiz. Bu akşam soframıza katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi. Yemek sonrası Vali Vekili Çakır, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.