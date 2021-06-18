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Jandarma’dan güçlü aile vurgusu

Yozgat’ta Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde çalışan kadın işçilere, güçlü aile yapısı konusunda bilgilendirme yapıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 00:17
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanayi tesislerinde çalışan işçilere yönelik güçlü aile konusunu vurgu yapmaya yönelik etkinlik yaptı.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Konfeksiyon Atölyesi çalışanları ile bir araya gelen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Saadet Öz, aile konusunda firma çalışanlarını bilgilendirdi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın himayelerinde başlatılan Güçlü Aile Güvenli Gelecek projesi hakkında da bilgiler veren Öz, ailenin ne olduğu ve aile kavramından bahsetti. Öz, ayrıca ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Emel Ünal da, şiddetsiz bir toplumun nasıl olması gerektiği, aile içi şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için neler yapılması gerektiği konularını anlattı. Ünal, kadına şiddetin birçok tanımının bulunduğunu vurgulayarak bunun nasıl önüne geçilmesi noktasında görüşlerini anlattı. Uzman Jandarma Ali Bozkurt ise, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, ailelerin çocuklarını takip etmelerini isterken, çocukların normalden farklı davranmaları durumunda da neler yapmalı gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan çanta katılımcılara dağıtıldı, çalışan kadınların akıllı telefonlarına KADES uygulaması yüklendi. •İhsan Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
Jandarma’dan Güçlü Aile Vurgusu
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