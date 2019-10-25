Jandarmadan eğitim

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Aydıncık ilçesinin Baydiğin İlkokulu, Baydiğin Ortaokulu ve Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere, kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri anlatıldı. Çocuk ve gençlerin güvenli ortamda eğitimlerinin devamını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim çalışması ilgi gördü. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı Jandarma Astsubay Üsçavuş Saadet Öz, öğrencilere verdiği eğitimin ardından, soruları da yanıtladı.