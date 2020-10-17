Jandarmadan Eğitim çalışması

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma trafik ekipleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı olan çocukların güvenli bir şekilde trafikte hareket edilebilmeleri için okul servis araçları denetledi. Öğrencilere trafik eğitimleri verildi, maske dağıtımı yapıldı. Tarımsal faaliyetler kapsamında traktör ve römork denetimleri yapılarak, meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için 250 üçgen reflektörün takılması sağlandı.