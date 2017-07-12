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Jandarma’dan davet

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı’nın uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temini yapılacağı ve şartları uygun vatandaşların başvuru yapabileceği bildirildi.

Jandarma’dan davet

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı’nın uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temini yapılacağı ve şartları uygun vatandaşların başvuru yapabileceği bildirildi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Jandarma’dan davet

Valilikten yapılan açıklamada temin, lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış veya halen silah altında olup 30 Aralık 2017 tarihine kadar terhis olabilecek durumdaki askerlerden sağlanacağı belirtildi.

Yapılacak personel temininin Jandarma Komando ve Jandarma Asayiş branşlarında gerçekleşeceği aktarıldı.
Yozgat Valiliği yaptığı açıklamada personel alımıyla ilgili detaylı bilgilere www.jandarma.gov.tr  internet adresi üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.

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