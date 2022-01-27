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Jandarma yardıma koştu

Yozgat’ın köylerinde yoğun kar yağışı nedeni ile dışarı çıkıp eczaneye gidemeyen yaşlıların yardımına jandarma ekipleri koştu.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:02
Jandarma yardıma koştu

Jandarma ekipleri tarafından, Deremahal Köyünde ikamet eden Yeter Mavili’ye ve Özlüce Köyünde ikamet eden Bahtiyar Açıkyürek ile Şevket Açıkyürek’e ilaçları alınarak, teslim edildi. •Sümeyye İlhan• 

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