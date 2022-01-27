Jandarma yardıma koştu

Jandarma ekipleri tarafından, Deremahal Köyünde ikamet eden Yeter Mavili’ye ve Özlüce Köyünde ikamet eden Bahtiyar Açıkyürek ile Şevket Açıkyürek’e ilaçları alınarak, teslim edildi. •Sümeyye İlhan•
27 Ocak 2022 Perşembe 00:02
Yozgat’ın köylerinde yoğun kar yağışı nedeni ile dışarı çıkıp eczaneye gidemeyen yaşlıların yardımına jandarma ekipleri koştu.
Jandarma ekipleri tarafından, Deremahal Köyünde ikamet eden Yeter Mavili’ye ve Özlüce Köyünde ikamet eden Bahtiyar Açıkyürek ile Şevket Açıkyürek’e ilaçları alınarak, teslim edildi. •Sümeyye İlhan•