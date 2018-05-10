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Jandarma yakaladı

SORGUN ilçesinin Cihanşarlı köyündeki hırsızlık olayı Jandarma’nın sıkı takibi sonucunda aydınlandı.

Jandarma yakaladı

SORGUN ilçesinin Cihanşarlı köyündeki hırsızlık olayı Jandarma’nın sıkı takibi sonucunda aydınlandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Jandarma yakaladı

Köyde ikamet eden şahıs, tarlasında bulunan su motoru ile birlikte 2 akünün çalındığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, iki şüphelinin kimliği belirlendi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama neticesinde mağdura ait su motoru ile 2 akü ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 

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