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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında sorumluluk sahasında, yol kontrolü, arama, uyuşturucuyla mücadele, kaçak kazı, silah mühimmat kaçakçılığı, huzur ve güven uygulamalarına yönelik faaliyetlerini artırarak, suçlulara adeta nefes aldırmaz oldu.

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında sorumluluk sahasında, yol kontrolü, arama, uyuşturucuyla mücadele, kaçak kazı, silah mühimmat kaçakçılığı, huzur ve güven uygulamalarına yönelik faaliyetlerini artırarak, suçlulara adeta nefes aldırmaz oldu.

13 Kasım 2018 Salı 07:49
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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

 Bu yılın Ocak-Ekim ayları içerisinde icra edilen faaliyet ve operasyonlarda bir kilo 616 gram kubar esrar, 831 gram kenevir tohumu, 962 kök kenevir bitkisi, bin155 paket kaçak sigara, 642 gram Bonzai, 15 adet sentetik hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri bunlarla birlikte, 612 tarihi sikke ve obje, 19 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği yakaladı. Olaylarla ilgili 241 şahıs hakkında işlem yapıldı, 7 şahıs tutuklandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşın huzur ve güveni için emniyet ve asayiş uygulamalarına aralıksız devam edileceği açıklandı. 

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Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor
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