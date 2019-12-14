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Jandarma servisleri denetledi

SARIKAYA ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu taşımalı eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Jandarma servisleri denetledi

SARIKAYA ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu taşımalı eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Jandarma servisleri denetledi

Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulunda öğrencileri bekleyen okul servis araçlarında trafik ekipleri, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti. Servis araçlarındaki dur lambası, araç içi temizliği, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, emniyet kemerleri ve kış lastiğini kontrol eden ekipler, kurallara uymayan şoförlere yasal işlemlerin uygulanacağı konusunda da uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını belirten okul servis şoförü Cesur Yılmaz, ‘’Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimden bizler çok memnunuz. Bunun her okulumuzda yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz’’ dedi. 

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Jandarma Servisleri Denetledi
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