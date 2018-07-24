JANDARMA ŞEFKATi

Edinilen bilgilere göre, Uluslararası E-88 Karayolunda bir araç yoldan geçmekte olan köpeğe vurduktan sonra, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada, spor yapan Yozgat Bisiklet Kulübü bisikletçiler durumu görüp, durdu. Köpeğin halen canlı olduğunun anlaşılması üzerine kulüp üyeleri Yozgat’tan bazı kurumlara ulaşmaya çalıştı. İddiaya göre, Yozgat’taki kurumlar köpeğin tedavi edilmesi noktasında gerekli desteği veremeyeceklerini, köpeği bulunduğu yerden alamayacaklarını belirttiler. Bunun üzerine Jandarmayı bilgilendiren bisiklet kulübü üyeleri, bir süre sonra bir Jandarma ekibinin olay yerine intikal ederek, yaralı köpeği tedavi için götürdüğünü belirttiler. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olay yerine gelen ekibin Yerköy İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı personeli olduğu kaydedildi.