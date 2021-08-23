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Jandarma sahadan çıkmıyor

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında kırsal alanlarda yürüttüğü farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:44
Jandarma sahadan çıkmıyor

Yozgat Valiliği tarafından verilen destekle yürütülen proje kapsamında Jandarma Komutanlığına bağlı personel, Yozgat merkeze bağlı Musabeyli, Dereboymul ve Güneşli köylerine giderek, vatandaşlar ile bir araya geldi, aile içi şiddet başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu. Jandarma personeli, ailenin önemi, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES uygulaması, En İyi Narkotik Polisi Annedir ve UYUMA projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Jandarma ekipleri, 24 kadının cep telefonuna KADES uygulamasını yükledi. Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde 530 kadın 530 erkek olmak üzere topla bin 60 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. 113 kadının telefonuna da KADES uygulaması yüklendiği bildirildi.

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Jandarma Sahadan çıkmıyor
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