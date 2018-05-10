Jandarma kıyafet değiştirdi

Yılbaşından itibaren pilot bölgelerde kıyafet değişikliğine giden Jandarma Genel Komutanlığı, yeni üniformaları Yozgat’taki personeline de ulaştırdı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni kamuflaj ve üniformalarıyla görevlerini sürdürmeye başladı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da önceki gün düzenlenen törene siyah renkli üniforması ile katıldı. Daha önce haki renkte kıyafetler giyen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personelinin bundan böyle her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin değişik tonlarındaki renklerde üniforma giyeceği öğrenildi. Jandarma personelinin kışın bere, yaz aylarında ise yine şapka takacağı belirtildi.