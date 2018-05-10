Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100781
ALTIN
180.986
DOLAR
4.3128
STERLİN
5.8094
EURO
5.1128

Jandarma kıyafet değiştirdi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyafetlerini değiştirerek yeni üniformalarını giydi.

Jandarma kıyafet değiştirdi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyafetlerini değiştirerek yeni üniformalarını giydi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
5 Okunma
Jandarma kıyafet değiştirdi

Yılbaşından itibaren pilot bölgelerde kıyafet değişikliğine giden Jandarma Genel Komutanlığı, yeni üniformaları Yozgat’taki personeline de ulaştırdı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni kamuflaj ve üniformalarıyla görevlerini sürdürmeye başladı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da önceki gün düzenlenen törene siyah renkli üniforması ile katıldı. Daha önce haki renkte kıyafetler giyen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personelinin bundan böyle her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin değişik tonlarındaki renklerde üniforma giyeceği öğrenildi. Jandarma personelinin kışın bere, yaz aylarında ise yine şapka takacağı belirtildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Minare dökülüyor
Minare dökülüyor
BiR LEVHA 227 LiRA
BiR LEVHA 227 LiRA
Jandarma yakaladı
Jandarma yakaladı
Hükümlüye Ramazan semineri
Hükümlüye Ramazan semineri
Fideler toprakla buluştu
Fideler toprakla buluştu
Silahlı kavga: 1 ölü
Silahlı kavga: 1 ölü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim