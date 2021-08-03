JANDARMA KIRSALA iNDi

Yozgat’ta ‘Güçlü Aile Güvenli Gelecek’ adıyla başlatılan proje kapsamında, Jandarma Komutanlığı personeli kırsal alanlarda yaşayanları ziyaret ederek, bilgilendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarım ve ormanlık alanlarda çalışmak üzere Yozgat’a gelip, çadırlarda barınan aileleri de ziyaret etti. Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine yönelik kanun, şiddet türleri ve KADES uygulaması konularında bilgilendirmelerde bulunan Jandarma personeli, aile olmanın önemi, aile bireylerinin birbirine karşı olan ilişkileri nasıl olmalı, aile içi şiddetin de bir suç olduğunu vurgulayarak, kadın ve çocukları bilgilendiriyor. ‘Şiddetin sadece fiziksel şiddet olarak algılanmaması’ gerektiğine dikkat çeken Jandarma Personeli, psikolojik şiddetin, tehdit etme, hakaret etme, aşağılama, küçük görme, ekonomik şiddet, toplumda ayıp olarak görünen, saklanan cinsel şiddet mevzuatı içerisine bu şiddet türlerinin hepsinin girdiğinin de altı çizildi. Şiddetin suç olduğu yaptırımlarının bulunduğuna dikkat çeken personel, KADES uygulaması hakkında da bilgilendirmede bulunup, KADES uygulamasını indiremeyenlere de yardım ederek nasıl kullanması gerekildiği konusunda bilgi aktarıyor. Yozgat Valiliğince desteklenen Güçlü Aile, Güvenli Gelecek projesi kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Yozgat’ın Saraykent İlçesi Söğütlü ve Kesikköprü Köylerinde bulunan mevsimlik işçiler ziyaret edildi. 57 kadın, 41 erkek olmak üzere toplam 98 vatandaşa, ‘Ailenin önemi, Aile İçi şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi: Anne'dir, UYUMA’ projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Faaliyete katılan 11 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 375 kadın, 317 erkek olmak üzere toplam 692 vatandaşa bilgilendirme yapıldı, 80 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.