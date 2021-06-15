Jandarma karanfil dağıttı

Yozgat İl Jandarma komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182’inci yıl dönümü nedeniyle trafik uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunan bayanlara jandarma ekipleri tarafından kolonya ve çikolata ikram edilip, karanfil verildi. Muslubelen mevkiinde bulunan uygulama noktasında jandarma ekipleri tarafından araçlar tek tek durduruldu. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra kadın Astsubaylar tarafından araç sürücüsü ile birlikte araç içerisinde bulunanlara kolonya ve çikolata ikram edilirken, araç içerisinde yer alan bayanlara ise karanfil vererek emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundular. Jandarma ekiplerinin kendilerine böyle bir jest yapmalarından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren araç sürücüleri Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182’inci yılını da kutladılar. •İhsan Çelikkaya•