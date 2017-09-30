-Jandarma ilçelere yoğunlaştı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan’ın ardından bu kez de Sarıkaya ve Kadışehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonlar neticesinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 40 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.