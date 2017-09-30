Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

-Jandarma ilçelere yoğunlaştı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara fırsat vermiyor.

-Jandarma ilçelere yoğunlaştı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara fırsat vermiyor.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:00
4 Okunma
-Jandarma ilçelere yoğunlaştı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan’ın ardından bu kez de Sarıkaya ve Kadışehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonlar neticesinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 40 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Dönüşüm başladı
-Dönüşüm başladı
AK Partide kongre zamanı
AK Partide kongre zamanı
Milli Park girişine düzenleme
Milli Park girişine düzenleme
Okul servisleri denetlendi
Okul servisleri denetlendi
Taviz yok kararlılık var!
Taviz yok kararlılık var!
Kadroya takviye
Kadroya takviye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim