-Jandarma ilçelere yoğunlaştı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan’ın ardından bu kez de Sarıkaya ve Kadışehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonlar neticesinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 40 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan’ın ardından bu kez de Sarıkaya ve Kadışehri ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleştirdi.
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