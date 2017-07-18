Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106217
ALTIN
140.053
DOLAR
3.5310
STERLİN
4.6066
EURO
4.0513

Jandarma göz açtırmıyor  

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Sorgun’da düzenlemiş olduğu operasyon sonucu kubar esrar ve kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma göz açtırmıyor  

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Sorgun’da düzenlemiş olduğu operasyon sonucu kubar esrar ve kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:07
18 Okunma
Jandarma göz açtırmıyor  

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma ve alınan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Sorgun ve köylerinde O.B isimli şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığının ihbarını aldı. İhbarın ardından harekete geçerek, operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri toplam 31 kök kenevir bitkisi ve 146 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, ele geçirilen maddelerin muhafaza altına alındığı ve gözaltına alınan şahısların da işlemlerinin tamamlanarak, adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dokunuşa devam!
Dokunuşa devam!
“O kahraman benim!” 
“O kahraman benim!” 
Gimat unutmadı 
Gimat unutmadı 
Kaçağa izin vermediler
Kaçağa izin vermediler
11 ihraç, 7 iade!
11 ihraç, 7 iade!
Bu gurur sizin!
Bu gurur sizin!

banner85

banner81

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim