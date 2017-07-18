Jandarma göz açtırmıyor  

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma ve alınan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Sorgun ve köylerinde O.B isimli şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığının ihbarını aldı. İhbarın ardından harekete geçerek, operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri toplam 31 kök kenevir bitkisi ve 146 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, ele geçirilen maddelerin muhafaza altına alındığı ve gözaltına alınan şahısların da işlemlerinin tamamlanarak, adli makamlara sevk edileceği bildirildi.