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JANDARMA FiDAN DiKTi

JANDARMA Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sorgun, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Jandarma Karakol Komutanlığı, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

JANDARMA FiDAN DiKTi

JANDARMA Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sorgun, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Jandarma Karakol Komutanlığı, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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JANDARMA FiDAN DiKTi

Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Doğankent beldesindeki yaklaşık 7 dönümlük orman arazisinde gerçekleştirilen fidan dikimine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Gezer, Doğankent Şehit Lokman Erkan İmam Hatip ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Sorgun Orman İşletmesi Şefliğinden temin edilen 200 çam fidanı toprakla buluşturulurken, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanına her yıl fidan dikimine devam edileceği bildirildi.
ÇAYIRALAN
Jandarma Teşkilatının 1839 tarihinin kuruluşunun üzerinden geçen 180’inci yılı kapsamında Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı yılın anısına fidan dikimi yaptı. Dikim törenine, Kaymakam Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, daire amirleri ve öğrenciler de katıldı. 
ÇANDIR
Şehit Halim Altay İlköğretim okulunda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Ali Sevi, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, Okul İdaresi, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, çevre bilincinin ve ağaç dikmenin çocuklara aşılanması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.  
 

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