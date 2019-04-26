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Jandarma fidan dikti

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 400 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Jandarma fidan dikti

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 400 çam fidanını toprakla buluşturdu.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Jandarma fidan dikti

Çalatlı köyü Yozgat-Çorum yolu üzerinde Şehitler Hatıra Ormanında yapılan fidan dikimi programına İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyut, jandarma personeli ve öğrenciler katıldı.  Jandarma teşkilatının her kuruluş yıl dönümünde jandarma personeli tarafından fidan dikildiği, bugün 400'ü il merkezi olmak üzere il genelinde 3 bin fidan dikildiği bildirildi. Fidan dikim programına katılan Çalatlı Hüseyin Saffet Coşkun İlkokulu öğrencileri de jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Jandarma da öğrencilere balon ve şapka hediye etti.

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