Jandarma camii!

İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu dün gerçekleştirdiği Cuma vaazında yeni bir caminin müjdesini verdi. Vaaz sonrası cemaate çeşitli duyurular yapan Süleyman Eroğlu, İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde belirlenen uygun bir alana cami inşa edileceğini ve caminin temelinin hazır olduğunu söyledi.

Süleyman Eroğlu, camiyi jandarma personeli ve askerlerin yanı sıra Fatih Mahallesi ve civar mahalledeki vatandaşlarında kullanabileceğini ve projenin bu şekilde hazırlandığını ifade etti. Eroğlu, camiyi büyük ölçüde hayırseverlerin destekleriyle inşa edeceklerini de hatırlatarak, bu kapsamda yardımda bulunmak isteyen vatandaşları da göreve davet etti.