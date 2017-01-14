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Jandarma camii!

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:50
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Yozgat İl Müftülüğü’nden alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı bahçesine bir cami inşa edileceği öğrenildi. Jandarma içerisine inşa edilecek camiyi bölgedeki vatandaşında kullanabileceği bildirildi.

Jandarma camii!
İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu dün gerçekleştirdiği Cuma vaazında yeni bir caminin müjdesini verdi. Vaaz sonrası cemaate çeşitli duyurular yapan Süleyman Eroğlu, İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde belirlenen uygun bir alana cami inşa edileceğini ve caminin temelinin hazır olduğunu söyledi.
Süleyman Eroğlu, camiyi jandarma personeli ve askerlerin yanı sıra Fatih Mahallesi ve civar mahalledeki vatandaşlarında kullanabileceğini ve projenin bu şekilde hazırlandığını ifade etti. Eroğlu, camiyi büyük ölçüde hayırseverlerin destekleriyle inşa edeceklerini de hatırlatarak, bu kapsamda yardımda bulunmak isteyen vatandaşları da göreve davet etti.
Süleyman Eroğlu, “Camimizin kubbesini inşa ettirmek isteyen çıkabilir. Veya halısını serdirmek isteyen hayırsever vatandaşlarımız vardır. Bu manada, böyle yardım ve destekte bulunmak isteyenler varsa bizlerle iletişime geçebilir” diye konuştu.

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