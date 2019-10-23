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Jandarma buldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

Jandarma buldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Jandarma buldu

Alınan bilgiye göre, Yukarıçulhalı köyünde B.Ö. jandarmayı arayarak Şirinyayla mevkisinde otlayan 8 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.
Harekete geçen Akdağmadeni İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama neticesinde hayvanları kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre mesafede Kabaklı mevkisinde buldu.
Hayvanları teslim alan B.Ö, jandarmaya teşekkür etti.

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