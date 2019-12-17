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Jandarma boş durmadı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı 2019 yılında da suç ve suçluya geçit vermedi.

Jandarma boş durmadı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı 2019 yılında da suç ve suçluya geçit vermedi.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Jandarma boş durmadı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı 2019 yılında çeşitli suçlara karışan toplam 3 bin 51 şüpheli hakkında işlem yaptı, arama kaydı bulunan bin 79 şüpheliyi yakaladı, 46 adet faili meçhul olay ise Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çözüldü. Yine Jandarma ekipleri 2019 yılında 212 kaçakçılık olayında 313 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 gram eroin, yaklaşık 7 gram esrar, 180 gram kenevir tohumu, bin 697 gram kök kenevir bitkisi, 10 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 76 adet av tüfeği, 28 bin 355 av tüfeği mühimmatı, 87 adet tabanca, 14 bin 533 tabanca mühimmatı, 19 adet sahte para, 507 adet sikke ve muhtelif eser, 125 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet iş makinesi, 9 adet dedektör, 4 adet jeneratör ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yozgat İ Jandarma Komutanlığı, vatandaşın huzur ve güven için emniyet ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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Jandarma Boş Durmadı
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