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Jandarma bilgilendiriyor

Çayıralan ilçesinde Jandarma, Toplum Sağlığı görevlileriyle birlikte köy ziyaretinde bulunarak, çocuklara Covit19 tedbirleri konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

02 Mart 2021 Salı 00:55
Jandarma bilgilendiriyor

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı personeli, köy okullarındaki öğrencileri, yalnız bırakmayarak, Covit19 salgını ve korunma yöntemleri konusunda verilen eğitimin ardından, maske dağıtımında bulunuyor. Jandarma Komutanlığı personeli, Çayıralan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personeli ile köy okullarındaki öğrencileri ziyaret etti. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından köy okullarında Covid19 hakkında bilgilendirilme yapıldı. Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi personelinin de katıldığı bilgilendirme ziyaretlerinde yüz yüze eğitim gören çocuklara covit19 ile birlikte korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı, çocuklara maske dağıtıldı. Köy ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi. 

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Jandarma Bilgilendiriyor
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