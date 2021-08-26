Jandarma Bilgilendiriyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kırsal alanda ‘Güçlü Aile, Güçlü Gelecek’ projesi kapsamında tanıtım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yozgat Valiliğince desteklenen ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında, Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Yozgat Merkeze bağlı Musabeyli, Dereboymul ve Güneşli köylerinde ikamet eden vatandaşlar ile Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Pazar yeri esnafına ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Faaliyette kapsamında 103 kadın, 137 erkek olmak üzere toplam 240 vatandaşa, ‘Ailenin Önemi, Aile İçi Şiddet, Aile İlişkileri Nasıl Olmalı, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi: ANNE, UYUMA’ projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Faaliyete katılanlardan 24 kadının telefonuna ‘KADES’ Uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 530 kadın, 530 erkek olmak üzere toplam bin 60 vatandaşa bilgilendirme yapıldı, 113 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Jandarma personeli, Covid19 salgın hastalığına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında Temizlik-Maske-Mesafe kurallarıyla ilgili de hatırlatmalarda bulundu, broşür, maske, dezenfektan ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Güçlü Aile, Güvenli Gelecek projesi kapsamında en az bin vatandaşa ulaşma hedefi aşıldı, etkinliklerin tüm alanlarda devam edeceğinin altı çizildi.