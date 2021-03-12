Jandarma bilgilendirdi

Jandarma ekipleri, Sarıkaya ilçesi Azapbaşlı Köyü Şehit H. Basri Kayaaltı İlkokulu, Babayağmur Orta Okulu, Şefaatli Sarıkent, Paşaköy, Kuzayca köyü İlk ve Orta Okulu, Çekerek Özükavak Beldesi ilköğretim okulu, Yozgat Merkez Esenli köyü İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti. Bir belde 7 köy okulunda, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 süresince eğitim, öğretime ara verildiği, özverili çalışmalar, alınan önlemler çerçevesinde yüz yüze eğitim öğretime yeniden geçildiği hatırlatılıp, uyarılar yapıldı. Jandarma ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere servis aracında oturma düzeni, emniyet kemerinin önemi, trafik güvenliği konularında seminer verdi, ‘Okul Geçidi Nasıl Kullanılır’ konulu broşür dağıtımında bulundu.