Jandarma aydınlattı

Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz 2020 tarihinde ortak olarak ektikleri nohut tarlasına traktör ile kontrol amacıyla gidip, dönüşte traktörün sarsılması sonucunda omuzundaki tüfeğin ateş alması sonucunda kazaen öldüğü ileri sürülen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Jandarma tarafından yürütülen çalışma sonucunda, S.T. isimli şahsın, omuzunda bulunan tüfekten çıkan saçmalarla değil, ortağı olan Y.A. isimli şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla öldüğü belirlendi. Bunun üzerine yakalanan Y.A. isimli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.