Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109835
ALTIN
379.770
DOLAR
6.8323
STERLİN
8.5333
EURO
7.6790

Jandarma 181 yaşında

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 00:06
Jandarma 181 yaşında

YOZGAT’ta, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi.
Akdağmadeni Kaymakamı Ahmet Coşkun, ‘’Jandarma Teşkilatı’nın 181. Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu. Kaymakam Coşkun, milletimizin huzur ve güvenliği için vatanımızın dört bir yanında emniyet ve asayişin tesis edilmesi amacıyla kendisine verilen görevleri büyük bir özveri, cesaret ve üstün başarı örneği sergileyerek yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığımızın 181’inci Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlendiği önemli sorumluluğun bilinciyle eğitimli personeli, donanımı, disiplini ve vatan sevgisiyle hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, yurdumuzun ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyarak, huzur ve güvenliği sağlayan Jandarma Teşkilatımız, bu vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile Aziz Türk Milleti’nin gurur kaynağı olmuştur’’ dedi.
Kaymakam Coşkun, bu düşüncelerle Jandarma Teşkilatının 181’ inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Coşkun, ‘’Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anarken, Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Jandarma 181 Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zarar tespiti yapılıyor
Zarar tespiti yapılıyor
Kurban organizasyonu
Kurban organizasyonu
Asker olmak için terlediler
Asker olmak için terlediler
Mesai başladı
Mesai başladı
Tarım işçileri taramadan geçirildi
Tarım işçileri taramadan geçirildi
Köydes çalışması
Köydes çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim