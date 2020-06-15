Jandarma 181 yaşında

YOZGAT’ta, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi.

Akdağmadeni Kaymakamı Ahmet Coşkun, ‘’Jandarma Teşkilatı’nın 181. Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu. Kaymakam Coşkun, milletimizin huzur ve güvenliği için vatanımızın dört bir yanında emniyet ve asayişin tesis edilmesi amacıyla kendisine verilen görevleri büyük bir özveri, cesaret ve üstün başarı örneği sergileyerek yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığımızın 181’inci Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlendiği önemli sorumluluğun bilinciyle eğitimli personeli, donanımı, disiplini ve vatan sevgisiyle hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, yurdumuzun ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyarak, huzur ve güvenliği sağlayan Jandarma Teşkilatımız, bu vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile Aziz Türk Milleti’nin gurur kaynağı olmuştur’’ dedi.

Kaymakam Coşkun, bu düşüncelerle Jandarma Teşkilatının 181’ inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Coşkun, ‘’Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anarken, Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum’’ diye konuştu.