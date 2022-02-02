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iyilik her yerde

Beşir Derneği Yozgat İl Temsilciliği, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:12
iyilik her yerde

Beşir Derneği tarafından zorlu geçen kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine mont ve bot dağıtımı gerçekleştirildi. Beşir Derneği, ekonomik olarak zor şartlar altında yaşayan ailelere kışlık yardımda bulunmaya devam ediyor. Beşir Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız iyiliğin her yerde olduğunu, bu kapsamda da Beşir derneği olarak herkese destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Yıldız, ‘’Unutmayalım ki yetim gülerse dünya güler. Bizlerde bu sloganla yola çıkarak zorlu geçen kış şartlarında ihtiyaç sahibi ailelerimizi unutmadık. Bu soğuk kış günlerinde bir nebzede olsun onların gönüllerine dokunmak istedik. İhtiyaç sahibi evlatlarımıza bot ve mont yardımında bulunduk. Evlatlarımızın bizlere göstermiş olduğu bir tebessüm bizim için dünyalara bedel oldu. Nerede mahzun ve mahcup bir gönül varsa orada onlarla olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İyilik her yerde” dedi.

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