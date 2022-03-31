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'iyilik Gönül Köprüsü'

İkinci Yüzyıl Derneği’nin Ankara’da düzenlediği ‘Yerel Yönetimler Proje Ödülleri’ töreninde Yerköy Belediyesi ‘İyilik Gönül Köprüsü’ projesi ödüle layık görüldü.

31 Mart 2022 Perşembe 00:00
'iyilik Gönül Köprüsü'

Ankara’da düzenlenen ödül törenine siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı. Törende, Yerköy Belediyesi ‘İyilik Gönül Köprüsü’ projesin de ödüle layık görülürken, ödülü Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz aldı.  Başkan Ferhat Yılmaz, tören sonrasında şu ifadelere yer verdi: “İkinci Yüzyıl Derneğinin, 2022 yılı Yerel Yönetimler proje ödülleri töreninde Yerköy Belediyemiz sosyal projeler alanında "İyilik Gönül Köprüsü" projesiyle ödüle layık görülmüştür. Düzenlenen ödül törenine Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Metin Ergun beyefendiyle birlikte katılarak ilçemiz adına ödülümüzü aldık. ‘İyilik Gönül Köprüsü’ projemizi ödüle layık gören ve ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçen II. Yüzyıl Derneği yöneticilerine ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

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