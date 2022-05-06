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iyileştirme yapılmalı

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı enflasyonun memur ve memur emeklilerinin kabusu olduğunu söyledi.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:06
iyileştirme yapılmalı

Memur ve memur emeklilerinin geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Taşkın, TÜİK’in açıklamalarının da bunu doğruladığını belirterek, Nisan ayında 7.25 olarak gerçekleşen enflasyonun geçim sıkıntısını artırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 oldu. Enflasyon, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin 2022 yılının ilk yarısı için aldığı zam, Ocak – Nisan arasındaki enflasyon nedeniyle eriyerek anaparayı da götürdü. Memur ve memur emeklileri açısından gıda ve ulaştırmadaki fiyat artışları önemli bir oranı oluşturması açısından önemli. Gıda da yüzde 13,38, ulaştırmada ise yüzde 105,86’lık fiyat artışının olması hayatı olumsuz etkiledi. Kira giderleri yüzde 7,43 arttı. Giyim ve ayakkabının yüzde 6,96 artması ile çocuklarını okutmakta zorlanan memur ve memur emeklileri Anayasal hak olan yaşama standartlarının altında geçinme zorluğu yaşıyorlar. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki kayıplar her geçen gün artıyor. Ancak maaşlarına iyileştirme yapılmıyor, gerileyen maaşlar zorunlu ihtiyaçları karşılayamıyor. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına acil olarak iyileştirme yapılmalı, enflasyon farkları her ay maaşla birlikte verilmelidir. Kamu çalışanlarını ve emeklilerini enflasyona karşı korumak için vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vakit kaybetmeden eşel mobil sistemine geçilmelidir. Refah payı ve seyyanen zam ertelenmeden gündeme alınmalıdır. Adil bir ücretlendirme politikası uygulanmalıdır. Bunlar yapılırsa kamu çalışanları biraz olsun rahatlayacaklardır.”
 

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