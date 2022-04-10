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'iYi Ki VARSINIZ'

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

10 Nisan 2022 Pazar 00:50
'iYi Ki VARSINIZ'

Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftasını kutlayan Kaymakam Recep Aydın, “Ülkemiz ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan, gecesini gündüzüne katarak suç ve suçluyla mücadele eden, toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan, emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise, “Türk Polis Teşkilatı’mızın 177'nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle gece gündüz demeden güvenliğimiz ve huzurumuz için mücadele eden emniyet mensuplarımızı ziyaret ettik. Görevi başında şehit olan bütün güvenlik güçlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. 
Ziyaretlerinin ardından Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Demiraslan’ı ve polis memurlarını makamında ağırladı. Gün sonunda Aydın, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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