iyi ki varsınız

Çocuk Gelişimi Uzmanlarının gününü kutlayan Kozan, “Çocuklarımızın gelişmesi, eğitimi, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi konularda takdire şayan, özverili bir şekilde bu kutlu görevi hizmet aşkıyla yerine getirmektesiniz. Bizlere projelerinizi, isteklerinizi her zaman rahatlıkla iletebilirsiniz. Sizlere her zaman kapımız açıktır. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.

•Haber Merkezi•