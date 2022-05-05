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iyi ki varsınız

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Samet Serin, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını kutlarken, başta şehit aileleri olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:04
iyi ki varsınız

Jandarma ve emniyet personellerinin Ramazan Bayramlarını kutlayan Serin, vatandaşların huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan personelleri Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yalnız bırakmadı. İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma personeliyle bayramlaşan Serin, ülkede yürütülen güvenlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma Teşkilatının, huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi. İlçenin her köşesinde özveriyle çalışan jandarma teşkilatı mensuplarının Ramazan Bayramı’nı kutladığını belirten Serin, üstlendikleri görevlerde jandarma personeline başarılar dilediğini sözlerine ekledi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Serin, ülkenin bölünmez bütünlüğünü; milletimizin huzurunu can ve mal güvenliğini sağlama görevini; zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle ifa eden polislerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.
ŞEHİT AİLELERİ İLE BAYRAM
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Serin, bayramlaşma kapsamında Şehit Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez’in ailesini ziyaret etti. Serin, karşılaştığı misafirperverlikten ötürü teşekkür ettiği Şehidin babası Özbay Devrilmez ve ailesinin Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını dileyerek, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizler özellikle her dini ve milli bayramımızda sizleri ziyaret ediyor, burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizlere kapınızı açtığınız ve samimi sohbetiniz için minnettarız” dedi. 
Devrilmez ailesi tarafından oluşturulan ve kıymetli eşyalarının bulunduğu Şehidin odasını gezen Serin, odada bulunan Şehidin anı defterini imzaladı. Daha sonra Sarıkaya ilçesinde ikamet eden Şehit Erhan Ülkü'nün ailesini ziyaret eden Serin, Şehidin babası ile bir süre sohbet edip sorun ve sıkıntıları hakkında bilgiler alarak Ramazan Bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde, Serin’e Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve Emniyet Müdür Vekili Yusuf Bayraktar eşlik etti.
Bayramda ilçede yaşayan çocukları ve beraberinde ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Serin, “Neşe ve mutluluk içinde bir bayram geçirme adına çocuklarımızın ve ailelerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek, sorunlarını ve sıkıntılarını evlerinde dinleyerek ihtiyaçlarını gidermek adına onları ziyaret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız hayatımızın kıymetli değerleridir ve her zaman onların madden ve manen yanların olacağız" diye konuştu.
Kaymakam Samet Serin’e ziyaretleri esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş eşlik etti.
İlçe genelinde Kaymakam Samet Serin öncülüğünde daire amirleri hane ziyaretleri gerçekleştirerek şehit yakınları, kahraman gaziler ve ailelerine ziyaretler düzenledi. Düzenlenen ziyaretlerde ailelerin sağlık ve sıhhatle nice bayramlar görmeleri temenni edildi.

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