gaziler ve jandarma personeli ile Trabzon Maçka’da teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ün öyküsünü anlatan ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi. Vali Polat, filmden sonra şehit yakınları ve gazilerle konuştu. Filmi izleyen şehit yakınları ve gaziler, filmi çok beğendiklerini ve duygu dolu anlar yaşadıklarını dile getirerek, filmi izlemelerine vesile olduğu için Vali Polat’a teşekkür ettiler. •Sümeyye İlhan •