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İyi hal indiriminde değişiklik yapılacak

Adalet Bakanlığı, ısrarlı takibin suç sayılmasına ve iyi hal indiriminde değişiklik yapılmasını öngören düzenlemelere yönelik teknik çalışma yaptı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:03
İyi hal indiriminde değişiklik yapılacak

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adımların atılması, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla da iyi hal indiriminde değişiklikler içeren düzenlemeler için bir süre önce teknik çalışma başlatıldı. Bakanlığın ‘Acil Eylem Paketi’ adıyla hazırladığı teknik çalışmaya göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ısrarlı takip eylemi suç sayılacak. Ayrıca toplum vicdanını yaralayan bazı uygulamaların ortadan kaldırılması için de iyi hal indiriminde yeni düzenlemeler yapılacak. Buna göre de sanıklar kravat taktığı için iyi hal indirimi alamayacak. Adalet Bakanlığının teknik çalışmalarını yaptığı bu düzenlemelerin, mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınması bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, ‘‘Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız’’ ifadelerini kullanmıştı. •aa•

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