İyi durumdayız

Yozgatspor’un sağ bek mevkiinde oynayan Erol Koç, takımın her geçen gün çok daha iyiye gittiğini dile getirdi. Takım içerisinde arkadaşlık ve kaynaşmanın üst seviyelerde olduğunu belirten Erol Koç, iyi durumda olduklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarını sözlerine ekledi. Kırmızı siyahlı ekisin ön libero mevkiinde oynayan Nurettin ise Afyonkarahisar’da çok iyi bir ortam bulduklarını ve orada hazırlık müsabakalarında kendilerini gösterme şansı yakaladıklarının altını çizdi. Takım içerisindeki uyum sorunun her geçen gün daha da azaldığını anlatan Nurettin, iyi yolda olduklarını ve yeni sezona da tam manasıyla hazır olacaklarını ifade etti. Yozgatspor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Murat Kürüm ise Afyonkarahisar kampında çok yoğun bir tempo ile lige hazırlandıklarını vurgulayarak, ‘’Yoğun geçen Afyonkarahisar kampında güç depoluyoruz. 22 Eylül tarihinde başlayacak olan lige kadar tam manasıyla hazır olmuş olacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz ve tüm takım olarak şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz’’ dedi.