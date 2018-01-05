İyi dersler şoför amca projesi

Sorgun Öğretmen Evi Toplantı salonunda düzenlenen trafik eğitimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, Sorgun Jandarma Komutanlığı Jandarma Üstçavuş Zeynel Soysal, Yavuz Selim Ortaokul Müdürü Mehmet Ünlü ve 150'e yakın okul servis şoförü ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Sorgun Jandarma Komutanlığı Jandarma Üstçavuş Zeynel Soysal tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde, okul servis araç şoförleri başta olmak üzere firma yetkililerine taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatıldı.