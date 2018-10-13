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iYEP ANLATILDI

BOĞAZLIYAN ve Çayıralan ilçelerinde, İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında yer alan İlkokulların komisyonunda görevli öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

iYEP ANLATILDI

BOĞAZLIYAN ve Çayıralan ilçelerinde, İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında yer alan İlkokulların komisyonunda görevli öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:05
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iYEP ANLATILDI

İlkokulların 3. ve 4. sınıflarına devam eden, eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için ilkokullarda Yetiştirme Programı’nın hazırlandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantılar, eğitimde nitel bir iyileşme ya da kalitenin en önemli göstergesi, bölgesel ve sosyo-ekonomik değişkenlerin eğitim başarısını belirlemedeki etkisini azaltarak, toplumun tümüne kaliteli ve nitelikli eğitim sunulmasının hedeflendiğinin altı çizildi. Eğitime erişimde önemli ilerlemeler görülmekle beraber kalitenin artırılması ve eşitsizliklerin giderilmesi konusunda ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğu, risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ihtiyacının ortaya çıktığı hatırlatıldı. ‘Okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ile doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarına yönelik öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyacının erken sınıflarda ortaya çıkarılması ve öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sistem planlanması, eğitimde kalitenin artırılmasında olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını erken sınıflarda ortaya çıkaracak araçların kullanılması veya bu süreçlerin değerlendirilmesi eğitimde kalitenin artırılmasında olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu amaçla İlkokullarda Yetiştirme Programı Taslak Programı geliştirilmiştir’ denildi.

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IYEP ANLATILDI
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