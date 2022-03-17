iYC’den iftar kampanyası

İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, ‘Ramazan’da gönül sofrasında bir olalım’ sloganıyla iftar kampanyası düzenlediklerini söyledi. Nurdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Öğrenci Yurdu’nda 100 öğrencinin barındığını belirterek, her bir öğrenci için iftar bedelinin 25 lira olarak belirlendiğini aktardı. Yurdun 130 öğrenci kapasiteli olduğuna değinen Nurdoğan, pandemi nedeniyle 4 odayı izolasyon odası olarak ayırdıklarını ifade etti. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bir dizi program planladıklarının altını çizen Nurdoğan, “Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamında ‘öğrenci iftarımızın sevabına ortak olur musunuz?’ diyerek iftar organizasyonu hazırladık. Yapılacak bağışlarla yurdumuzda barınan öğrencilerimize iftar katkısı sunulacak” ifadelerini kullandı. İYC Başkanı Nurdoğan, bağışların Kuveyt Türk TR530020 5000 0944 65784000 01 ve Ziraat Bankası TR970001000257444221445054 iban numaralı hesaplara yapılabileceğini kaydetti. Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin köklü bir kuruluş olduğunu, bu cemiyetten birçok insan yetiştiğini vurguladı. Nurdoğan, öğrenciler için hazırlanan iftar kampanyasına hayırseverler ve vatandaşların katkısın beklediklerinin altını çizerek, amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde aynı havayı teneffüs etmek olduğunu, bu tür kampanyalarla her zaman kaynaşmayı ve dayanışmayı bir arada tutacaklarını sözlerine ekledi.