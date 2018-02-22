İTO’ya Yozgatlı damgası

420 bin üyesi ile Türkiye’nin ekonomik panoramasının merkezinde bulunan İstanbul Ticaret Odası Komite ve Meclisi’nde 6 Yozgatlı işadamı bulunuyor. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk, İstanbul Ticaret Odası organ seçimleri öncesi Yozgatlı işadamları ile istişare toplantısı düzenledi, Oda meclis ve komitede daha fazla söz sahibi olma adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Öztürk, amaçlarının İstanbul Ticaret Odası’nda 6 olan temsilci sayılarını artırmak olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’da ne kadar güçlü olursak, bu güç hiç kuşkusuz memleketimiz Yozgat’a daha güçlü yansıyacaktır, bunun uğraşısı içerisindeyiz” dedi.

YOSİAD bu anlamda ilk toplantısını Anadolu yakasında gerçekleştirdi. Toplantıda, İstanbul Ticaret Odası komite üyeliği için 4 aday isim açıklandı. Yozgatlı işadamları Hasan Tanış, Hasan Zengin, Yakup Polat, Orhan Gündüz aday gösterildi. YOSİAD, ikinci toplantısını Avrupa yakasında, üçüncü toplantısını da Kocaeli’nde önümüzdeki günlerde yapacak.

