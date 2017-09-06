'İtibarsızlaştıramayacaklar!'

Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, “ Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Hamdi Erdal’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin ardından halkı selamlama fotoğrafının karşısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kendisinin geçişi sırasında Atatürk’ün şapka çıkarması gibi bir algı yaratmak istemesi kabul edilemez” dedi.

Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı son dönemlerde ulusumuzun kurtarıcısı, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyetin kurucusu ve cumhuriyet devrimlerinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e ve kurduğu laik cumhuriyete yapılan saldırıların doruk noktasına ulaştığını savundu.

Sedat Tuygun, “Atatürk’ü itibarsızlaştırma çabaları tarihin her döneminde olmuştu ve olmaya da devam etmektedir. Özellikle Atatürk’ün heykellerine yapılan saldırılar ve Atatürk posterlerinin kaldırılması son dönemlerde sistematik bir hale gelmişti” diye konuştu.

Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, “Bütün bu çabalara inat Türk halkı ve Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş sadece bizim değil bütün mazlum uluslara da örnek olmuş o büyük devrimciye sahip çıkacak ve onun gösterdiği ışıklı yolda inatla, inançla ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu çirkin değersizleştirme girişimini nefretle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

