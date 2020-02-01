iTHALATIMIZ GERiLEDi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, yurt genelinde ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu. İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta, ihracat 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılının aynı ayına göre 140 artarak 1 milyon 469 bin dolar olarak gerçekleşti. Yozgat’ta aynı dönemde ithalat yüzde 45,5 azalarak 1 milyon 423 bin dolar oldu. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 14 arttı, ithalat ise yüzde 13,4 azaldı. Yozgat’tan Avrupa ve Asya ülkelerine canlı alabalık ihracatının yapıldığı, bununla birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunun tekstil ve diğer sanayi ürünlerinin de ihracatın artmasında etkin rol oynadığı bildirildi.