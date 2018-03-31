İthalat ve ihracat düştü

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, geçici dış ticaret verilerinde, Yozgat’ın ithalat ve ihracat verilerine de yer verildi. Buna göre, Yozgat’ta ihracatın 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 31,8 azalarak 696 bin dolar olduğu belirtildi. İthalatımızın ise yüzde 53 azalarak 2 milyon 119 bin dolarak gerilediği, bir önceki aya göre ise ihracatın yüzde 59, ithalatın yüzde 17,3 azaldığı bilgisine yer verildi.