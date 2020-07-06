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İtfaiyecilere teşekkür

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, itfaiye ekibi personeline teşekkür belgesi verdi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:27
İtfaiyecilere teşekkür

YOZGAT’ta yaşanılan yangın olayına müdahale eden Yerköy Belediyesi İtfaiye ekibine teşükker belgesi verildi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta meydana gelen üzücü yangın vakasında, hızlı bir şekilde hareket ederek olay yerine ulaşan, üstün görev bilinciyle yangının söndürülmesi için büyük bir fedakarlık ve cesaret örneği sergileyen Yerköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibimize teşekkür ederim’’ dedi.
Başkan Yılmaz, personele teşekkür plaketlerini de taktim etti. Yılmaz, ‘’Bir kez daha Yozgat'ımıza geçmiş olsun diyor, benzeri üzücü olayların yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
İtfaiyecilere Teşekkür
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