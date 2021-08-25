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İtfaiyecilere plaket

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında görevlerini başarıyla tamamlayan belediyesi itfaiye ekiplerini plaketle ödüllendirdi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:25
İtfaiyecilere plaket

Başkan Ferhat Yılmaz, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle yangın bölgesine hareket eden belediye ekibinden Bülent Aydoğan, Ferhat Özkan ve Mustafa Köse’ye, yangın söndürme çalışmalarında görevlerini başarıyla tamamlayıp ilçeye döndüklerini söyledi. Yılmaz, ‘’Ülkemizin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarıyla birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz’da başlayan ormanının söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak için belediyemizden üç itfaiye personelimizle birlikte bir adet de itfaiye aracımızı bölgeye gönderdik’’ dedi. Yılmaz, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan belediye itfaiye ekibinin gece gündüz demeden canla başla çalıştığını hatırlattı, yaklaşık 10 gün süren mücadelenin ardından Manavgat’ta orman yangınının kontrol altına alınmasıyla görevlerini başarıyla yerine getiren itfaiye ekibinin ilçeye geri döndüğünü bildirdi. Yılmaz, ‘’Personelimizin, günlerce süren özverili çalışmaları ve emekleri bizim için çok kıymetlidir. Hayatları pahasına verdikleri mücadeleden ötürü kendilerini yürekten kutluyorum. Bu duygu ve düşünce ile yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında verdikleri mücadele esnasında hayatını kaybeden orman yangını şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum’’ diye konuştu. (Ferhat Kayhan)

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İtfaiyecilere Plaket
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