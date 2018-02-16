İtfaiyecilere eğitim

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, İtfaiye araçlarını yenileyip, yüksek katlı binalardan insanları kurtarmak üzere 24 metre uzunluğunda merdiveni bulunan yangın kurtarma aracını daha önce aldıklarını hatırlattı.

Bozkurt, belediye personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ‘Temel İtfaiyecilik Kursuna’ katılarak eğitim aldıklarını kaydetti.

Bozkurt, ‘İlçemizde oluşabilecek her türlü yangına karşı daha etkin ve hızlı bir şekilde nasıl müdahale edileceği konusunda personelimiz teknik eğitim aldı. 7 personelimiz bu alanda eğitimlerini başarılı ve donanımlı bir şekilde tamamladılar. 6 personelimiz de bu eğitime devam etmektedir. Bu konuda bize destek olan ve malzeme konusunda da yardımlarını esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İtfaiye Daire Başkanlığı ve personeline bu imkânı sağladıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz’ dedi.